В Челябинской области изменят расписание поездов на февральские праздники

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В связи с дополнительными днями отдыха 23 и 24 февраля в Челябинской области изменится расписание пригородных поездов. Для «экспрессов», которые ездят до горнолыжных курортов, назначат дополнительные рейсы. Также поменяются дни курсирования для двух маршрутов.

С 26 по 26 февраля электропоезд «Ласточка» будет курсировать ежедневно из Челябинска в Новоабзаково (ГЛК «Абзаково»). С пригородного вокзала поезд будет уезжать в 06:30, прибывать в пункт назначения – в 11:59. Обратный рейс со станции Новоабзаково будет уходить в 16:10, в Челябинск «Ласточка» приедет в 21:43.

— Для пассажиров предусмотрен бесплатный трансфер от станций до ГЛК «Абзаково» и ГЛЦ «Банное», а также скидки на ски-пасс при предъявлении билета на поезд, — сообщили в «Свердловской пригородной компании».

Также с 23 по 26 февраля будет ежедневно работать мультимодальный маршрут из Челябинска в ГЛК «Солнечная долина». Отправление поезда:

— из Челябинска (пригородный вокзал) в 08:35

— из Миасса в 17:18

Были изменены дни курсирования пригородного поезда Челябинск – Златоуст (отправление в 18:20). Поезд назначен на 22 февраля, 24 февраля отменен.

Пригородный поезд с сообщением Полетаево-1 – Челябинск (отправление 07:41, курсирует по рабочим дням) отменен 23 и 24 февраля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru