В Челябинске на старт Всероссийских соревнований по плаванию на Кубок Александра Попова вышли более 700 участников

В соревнованиях Кубок Александра Попова в Челябинске участвуют около 700 спортсменов из 50 регионов России. Фото Федерации плавания Челябинской области

Традиционный Всероссийский турнир по плаванию на призы 4-кратного Олимпийского чемпиона, многократного чемпиона и рекордсмена мира Александра Попова проходит в Челябинске с 10 по 12 февраля в бассейне «Строитель».

В соревнованиях участвуют воспитанники спортивных школ, представители физкультурно-спортивных клубов в возрасте от 13 до 16 лет. Каждый регион представляет свою команду – 10 спортсменов (5 юношей и 5 девушек). Пловцы будут соревноваться во всех видах программы, отдельные призы получат спортсмены на спринтерских дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем (именно на этих дистанциях Александр Попов завоевал большую часть своих наград). Легендарный пловец Александр Попов не только посетит соревнования, но и проведет семинары, мастер-классы для пловцов.

Отметим, что Кубок Александра Попова традиционно проводится в России с 2009 года. В этом году местом их проведения выбран Челябинск.

В городе недавно было открыто два новых бассейна. Сегодня в регионе плаванием занимаются более 48 тысяч человек. Работает 60 бассейнов длиной 25 метров и 4 бассейна по 50 метров. В регионе строятся еще три небольших бассейна в Уйском, Аргаяшском и Катав-Ивановском районе.

Спроектирован бассейн на 50 метров, который будет построен на Северо-Западе Челябинска.

На торжественной церемонии открытия соревнований Александр Попов подчеркнул, что такие старты позволяют юным спортсменам проверить свою физическую форму в соперничестве с серьезными соперниками, и что чем больше таких соревнования, тем больше у шансов у ребят добиться успеха.

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