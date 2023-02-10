Напали ради одной тысячи рублей: в Челябинске двое парней избили и ограбили пенсионеров на улице

На пенсионеров напали на улице Салютной. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске пожилая пара стала жертвой разбойного нападения. Неизвестные подбежали к ним сзади на улице Салютной и начали наносить удары. У женщины они отобрали сумку, в которой хранились документы, банковская карта и тысяча рублей.

Пострадавшие обратились за помощью в полицию. Правоохранители выехали на место происшествия и начали поиск подозреваемых. Сумку пенсионерки нашли в соседнем дворе, однако она была пустой.

Вскоре выяснилось, что нападавшие пытались расплатиться похищенной банковской картой в одном из магазинов. Полицейские, опросив продавца, составили словесный портрет злоумышленников.

— Спустя несколько часов с момента совершения преступления нападавшие были задержаны. Ими оказались ранее неоднократно судимые за совершение имущественных преступлений и хранение наркотиков местные жители 22 и 29 лет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В отношении парней возбудили уголовное дело о разбое. Им грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей. В ближайшее время челябинцам изберут меру пресечения.

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