В Озерске на базе городской клинической больницы откроют сосудистый центр

Фото: пресс-служба главы региона

В Озерске на базе городской клинической больницы № 71 откроют сосудистый центр. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе своего рабочего визита в ЗАТО.

— В Озерске будет создан сосудистый центр, установлен ангиограф, также будет усилено направление по травматологии. Сегодня тяжелых больных маршрутизируют в Челябинск. Мы понимаем, это требует значительного времени, — заявил Алексей Текслер.

Губернатор добавил, что в Озерске начнут усиливать систему здравоохранения. Сейчас в городе наблюдается нехватка кадров, имеются вопросы касательно низких зарплат у местных врачей.

— Договорились, что ФМБА вместе с администрацией города и «Маяка» проведут соответствующую работу. Необходимо повышать уровень заработных плат врачей. Он точно не должен быть ниже уровня в целом по региону, — подчеркнул глава региона.

Для решения кадровой проблемы в Озерске собираются выделять жилье медикам. Кроме того, будет усилена работа по профориентации школьников, чтобы повысить престижность медицинских специальностей.

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