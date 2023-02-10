Спортсмен из Челябинской области завоевал золотую медаль на международном турнире по боксу

Эдмонд Худоян и вся сборная России выступает без ограничений на использование флага и гимна на международном турнире в Марокко. Фото: Федерации бокса России

Спортсмен из Челябинской области Эдмонд Худоян завоевал золото на международном турнире по боксу. Соревнования проходят в Марокко.

Южноуральский боксер выступал под флагом России в весовой категории до 48 кг. В финале ему противостоял марокканский спортсмен Хамза Ессаади. Южноуралец уверенно победил его по очкам.

— Желаю всем нашим ребятам тоже выиграть. Мы докажем, что мы лучшие и займем первое общекомандное место, — цитирует спортсмена федерация бокса России.

Напомним, турнир проходит со 2 по 12 февраля. В нем принимают участие более 370 боксеров из 53 стран. В финал соревнований попали 17 российских спортсменов.

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