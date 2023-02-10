В Челябинской области открыли ледовый дворец, в строительство которого вложили более 900 млн рублей

Фото: пресс-служба главы региона

В пятницу, 10 февраля, в Озерске состоялось торжественное открытие ледовой академии «Высота». На мероприятии присутствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер и предприниматель Андрей Комаров, который в рамках государственного-частного партнерства профинансировал строительство объекта.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, площадь спортивного комплекса составляет 9 тысяч квадратных метров. Здесь созданы все условия для занятий хоккеем и фигурным катанием. Размер ледового поля составляет 30х60 метров, трибуны рассчитаны на 400 человек. Для посетителей предусмотрены комфортные раздевалки, тренажерный зал и зал хореографии. Рядом с ледовой ареной расположено футбольное поле с искусственным газоном, а также детские и тренажерные площадки. Общий объем вложений в проект составил более 900 млн рублей.

На ледовой арене будут проходить соревнования высокого уровня. В свободные дни сюда могут приходить на катание жители Озерска.

Особое внимание в «Высоте» будут уделять развитию спортивных талантов детей. В ледовой академии смогут тренироваться более 500 будущих хоккеистов и фигуристов. На церемонии открытия были подписаны соглашения о сотрудничестве в развитии детско-юношеского спорта в Озерске с «Областной спортивной школой «Трактор» и «Спортивной школой олимпийского резерва «Тодес» города Челябинска.

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