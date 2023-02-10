В Челябинской области 47 участников СВО прошли реабилитацию в госпитале для ветеранов войны

Фото: Минздрав Челябинской области

В Челябинском областном клиническом терапевтическом госпитале для ветеранов войны уже прошли реабилитацию 47 демобилизованных участников специальной военной операции. Им оказывают медицинскую помощь по специальным программам, которые действуют во всех отделениях медучреждения.

В госпитале для ветеранов побывали министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева и Сенатор РФ Олег Цепкин. Они оценили качество оказываемых услуг и обсудили актуальные вопросы медицинской реабилитации участников СВО. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, гостям рассказали о программах физиотерапии, занятиях лечебной физкультурой и об оказании психологической помощи пациентам, получившим боевой стресс.

Агата Ткачева в свою очередь отметила, что в Челябинской области хорошая база для реабилитации военнослужащих. По ее словам, чтобы система заработала в полную силу, необходимо наладить взаимодействие всех государственных структур: органов здравоохранения, социальной защиты и военкоматов.

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