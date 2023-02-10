Бастыркин потребовал доклад по делу о смерти девочки в озерской больнице

Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах смерти восьмилетней девочки в больнице Озерска Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе центрального аппарата СК.

— Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СКР Петру Решетникову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — уточнили в СК России.

По факту смерти ребенка следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч.2 ст. 109 УК РФ). Виновнику грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, 8-летняя девочка умерла на руках у своей матери в детской больнице утром 4 февраля. Как рассказал КП-Челябинск отец школьницы, за неделю до этого ей диагностировали ОРВИ. Но потом стало гораздо хуже, ее постоянно рвало и отнимались ноги.

Девочку положили в больницу, но, как утверждают родители, никакого толкового лечения не назначили. Вместе с ней в палате находилась мама. «Я не хочу умирать» — это последнее, что сказала девочка за пару минут до смерти. Предварительная причина — отек мозга.

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