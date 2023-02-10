В Челябинской области заключили под домашний арест инженера из регионального минсельхоза

Такое решение принял Кунашакский районный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кунашакском районе заключили под домашний арест главного государственного инженера-инспектора. Как рассказали ИА «Уральский меридиан» в районной прокуратуре, его подозревают во взяточничестве.

По мнению следствия, инженер, который работал в региональном минсельхозе, получил от двух жителей Кунашакского района по 25 и 13,3 тысячи рублей за выдачу прав на управление трактором в обход законных процедур.

Сейчас по этим двум эпизодам возбудили уголовные дела по получению взятки. Кунашакский районный суд по итогам последнего заседания принял решение отправить инженера на два месяца под домашний арест.

Ранее Курчатовский районный суд Челябинска избрал меру пресечения в форме домашнего ареста совершеннолетнему участнику массовой драки в образовательном центре № 5 Александру Стасенко. Пока он единственный, кому предъявили обвинение.

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