В Челябинске благоустроят два сквера на 33 миллиона рублей

Объекты расположены в Курчатовском и Тракторозаводском районах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэрия Челябинска ищет подрядчиков на благоустройство двух скверов. Как указано на портале «Тендер РТС», объекты расположены в Курчатовском и Тракторозаводском районах города.

Так, один из объекктов — «Сквер 55 микрорайона» в микрорайоне Парковый. Подрядчику предстоит благоустроить территорию, установить наружное освещение и малые архитектурные формы.

— Выполнение работ по благоустройству территории «Сквер 55 микрорайона» запланировано в Курчатовском районе Челябинска. Тендер на 19 млн 967 тысяч рублей, — указано в тендере.

Подрядчику, который будет работать в Тракторозаводском районе, необходимо провести ремонт асфальтового покрытия проездов. Поиски продлятся до 20 февраля 2023.

— Выполнение работ по реализации инициативных проектов на территории Тракторозаводского района города Челябинска (ремонт асфальтового покрытия проездов). Тендер на 13 млн рублей, — указано в документации.

Ранее в Озерске состоялось торжественное открытие ледовой академии «Высота». В строительство объекта вложили более 900 млн рублей.

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