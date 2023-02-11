В Челябинской области оштрафовали женщину за ложный донос об изнасиловании

Штраф составил 30 тысяч рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сосновский районный суд Челябинской области оштрафовал 42-летнюю женщину из-за ложного сообщения об изнасиловании. Об этом рассказали в пресс-службе суда.
— Судом установлено, что Ольга Т. через третье лицо сообщила в Единую дежурно-диспетчерскую службу Челябинской области ложные сведение о совершении в отношении неё изнасилования неустановленным лицом, — объяснили в суде.
Уже в отделе полиции женщина подтвердила факт изначилования и подписала протокол о привлечении виновника к ответственности, несмотря на то, что ее сведния были ложными.
Свою вину женщина полностью признала свою вину в совершении преступления. Ей назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах смерти восьмилетней девочки в больнице Озерска Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
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