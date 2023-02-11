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НовостиОбщество11 февраля 2023 0:45

Выходные в Челябинской области выйдут туманными

В регионе ожидаются температурные качели
Андрей МОСКВИЧЕВ
Ожидаются туманы и изморось

Ожидаются туманы и изморось

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области ожидаются туманы из-за температурных качелей. Об этом рассказали в региональном гидрометеоцентре.

— 11 февраля в Челябинской области будет облачно с прояснением. Существенных осадков не ожидается, утром местами могут быть туманы и изморозь, — уточняют синоптики

Вероятная причина туманов — температурные качели. В среднем, температуры в субботу и в воскресенье днем будут почти на 10 градусов выше, чем ночью.

Ранее стало известно, что 23 и 24 февраля в Челябинской области изменится расписание пригородных поездов. Для «экспрессов», которые ездят до горнолыжных курортов, назначат дополнительные рейсы. Также поменяются дни курсирования для двух маршрутов.

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