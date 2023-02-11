В Челябинске полицейские доставили в больницу 12-летнюю девочку, которая нуждалась в экстренной помощи

Старший лейтенант полиции Денис Хайретдинов и младший лейтенант полиции Вадим Мухамадеев. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске сотрудники ДПС несли службу на Копейском шоссе, когда к ним подъехал водитель на автомобиле Mitsubishi. Мужчина сообщил, что у него в машине находится 12-летняя девочка, которая срочно нуждается в медпомощи.

Старший лейтенант полиции Денис Хайретдинов и младший лейтенант полиции Вадим Мухамадеев пересадили ребенка с мамой в служебный автомобиль и повезли в областную больницу. По пути они включили проблесковые маячки и звуковые сигналы, а также связались с медучреждением, сообщив о ситуации.

Благодаря оперативному реагированию девочка вовремя оказалась в руках врачей. По данным ГУ МВД по Челябинской области, сейчас ее состояние оценивается как стабильное. Мама ребенка выразила огромную признательность полицейским.

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