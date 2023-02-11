На трассе в Челябинской области перевернулся кроссовер после столкновения с грузовиком

Фото: ГИБДД по Челябинской области
На трассе М-5 в Челябинской области в аварию попали кроссовер Hyundai Creta и грузовик Scania. Легковушка после столкновения перевернулась. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Авария произошла около 12 часов дня на 1568 км трассы в Ашинском районе. По предварительным данным, 50-летний водитель Hyundai Creta выехал на обгон, но не справился с управлением и задел по касательной грузовик с полуприцепом. От удара кроссовер перевернулся, а грузовик рассыпал на дорогу перевозимый щебень.
Фото: ГИБДД по Челябинской области
Фото: ГИБДД по Челябинской области
В результате столкновения никто не пострадал. Для ликвидации последствий на место вызвали спецтехнику.
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