Челябинка взяла в кредит 2 млн рублей и перевела все деньги мошенникам

Женщина не только лишилась денег, но и оказалась в долгах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинске жертвой телефонных аферистов стала 52-летняя женщина. Она перевела им свыше 2 млн рублей, которые взяла в кредит.

Схема преступления одна из самых распространенных – челябинке через мессенджер позвонил мужчина, который представился сотрудником банка и сообщил, что на нее оформлен кредит на сумму в 660 тысяч рублей. Женщина ответила, что никаких заявок не оформляла. Тогда лжесотрудник банка заявил, что от ее имени действуют мошенники, а кредит нужно срочно аннулировать. Мужчина добавил, что передаст информацию в полицию.

Вскоре челябинке позвонил сотрудник правоохранительных органов и сказал, что по факту мошеннических действий было возбуждено уголовное дело. Он попросил женщину помочь в раскрытии преступления. В случае отказа от сотрудничества уголовное наказание будет грозить уже ей за препятствование расследованию.

Введенная в заблуждение женщина последовала всем дальнейшим указаниям мошенников. Она оформила через онлайн приложение два кредита на себя и перевела эти деньги на счета аферистов. Всего женщина лишилась 2,2 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сейчас правоохранители ведут поиск аферистов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru