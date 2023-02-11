«Трактор» в овертайме уступил «Адмиралу», но облегчил себе задачу выйти в плей-офф

«Черно-белые» изначально уступали со счетом 0-2. Фото: ХК «Трактор»

В субботу, 11 февраля, хоккейный клуб «Трактор» на домашнем льду в Челябинске проиграл «Адмиралу» из Владивостока. Встреча завершилась со счетом 2:3.

«Черно-белые» начали матч активно и даже попытались несколько раз забросить шайбу в ворота соперника. Но ближе к середине первого периода уже начали давить гости. Они провели несколько контратак, но безуспешно.

Во втором периоде гости стали действовать более активно и даже смогли открыть счет. На 37 минуте матча шайбу в ворота «черно-белых» забросил форвард Павел Шэн. А уже через две минуты результатом отметился защитник Либор Шулак. Счет – 0:2.

«Трактор» начал отыгрываться в заключительном периоде. На 49 минуте матча в ворота гостей забросил защитник Илья Карпухин. Следом на 54 минуте результативной шайбой отметился нападающий Сергей Калинин.

Овертайм для челябинской команды завершился неудачей. Победную шайбу для гостей принес форвард Николай Чебыкин. Счет встречи – 2:3.

Ничья по итогам трех периодов позволила «Трактору» получить одно очко, что дало шанс на возможное попадание в плей-офф. Сейчас «черно-белые» занимают 8 место в Восточной конференции КХЛ. До игры с «Адмиралом» они находились на 10 строчке.

Следующий матч «Трактор» проведет 16 февраля на домашнем льду. Соперником выступит команда «Сочи».

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