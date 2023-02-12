Участниками «Лыжни России» в Челябинске стали более пяти тысяч человек

Шапки «Лыжня России» — традионный аксессуар Всероссийской массовой лыжной гонки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Министерство спорта региона назвало число участников «Лыжни России» в Челябинске. На старт стадиона им. Елены Елесиной вышли более 5800 человек разного возраста — от дошколят до ветеранов. В этом году Всероссийская массовая лыжная гонка проводилась в 41-й раз.

Самые маленькие участники в возрасте от трех до шести лет посостязались в забеге на 100 метров, взрослые пробежали 2-километровую дистанцию. На старт поочередно вышли жители всех семи районов города.

Среди участников был и министр спорта Челябинской области Александр Гриб. Он отметил, что «Лыжня России» — по-настоящему демократичное событие, ведь поучаствовать в ней могут все желающие и дорогостоящего инвентаря не нужно.

— Я сам родом из Сима, и с самого детства постоянно участвовал в наших городских лыжных забегах. В «Лыжне России» участвовал в первый раз и приятно удивился числу участников. Правда, места на дистанции было маловато, — признался глава Минспорта.

Традиционно в забеге приняла участие супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер вместе с сыном Михаилом.

— Я сама по возможности бегаю по нашему прекрасному бору, — поделилась она.

Репортаж с «Лыжни России» смотрите по ссылке.