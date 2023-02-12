В Челябинской психоневрологической больнице откроют новые подразделения

Фото: Минздрав Челябинской области

Более 6 тыс. пациентов в год проходят лечение в Психоневрологической больнице Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Чтобы развести потоки пациентов, принято решение открыть новые подразделения.

— Перед нами стоит задача — развернуть нашу психиатрическую службу лицом к народу. Чтобы люди перестали бояться обращений к специалистам нашего профиля, мы должны постепенно исключить, либо уменьшить стигматизацию пациентов, — заявил главный врач ЧОКСПНБ Михаил Козлов.

Руководство психоневрологической больницы поставило задачу повысить качество и доступность оказываемой помощи — чтобы каждый мог максимально быстро попасть на прием, получить точный диагноз и поддержку.

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