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НовостиСпорт12 февраля 2023 5:36

Выходные с пользой для здоровья

Как проводит свободное время экс-депутат Госдумы Андрей Барышев
Раз в неделю Андрей Барышев тренируется с боксером Андреем Шкаликовым

Раз в неделю Андрей Барышев тренируется с боксером Андреем Шкаликовым

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Физкультура и спорт — неизменные спутники лидера общественного движения «Соцгород» Андрея Барышева. В молодости он занимался тяжелой атлетикой, тренировал начинающих спортсменов. А лет десять назад пришел к йоге, и с тех пор каждое утро общественника и мецената начинается с этих занятий. А еще он увлекается боксом и один раз в неделю тренируется с мировым чемпионом Андреем Шкаликовым.

В выходные дни Андрей Барышев тоже предпочитает не сидеть без дела, а выходит со своими собаками на лыжные прогулки в Каштакский бор. Такое времяпровождение позволяет экс-депутату сохранить здоровье и быть всегда в хорошей физической форме.

Берите пример с Андрея Барышева и будьте здоровы!