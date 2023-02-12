В Копейске сотрудники ДПС помогли бригаде скорой помощи спустить лежачую пациентку с 4 этажа

Утром буднего дня на улице было безлюдно. К счастью, поблизости дежурила бригада ДПС Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Копейске сотрудники ДПС помогли медикам спустить лежачую пациентку с четвертого этажа. О помощи попросила дочь больной женщины.

— Я выбежала на улицу — ни мужчин, ни парней. Бегала вокруг дома — никого, соседей нет дома. Попросила бригаду помочь, сразу согласились, помогли вместе с врачами спустить на носилках маму с 4 этажа. Уважаемые мужчины, спасибо вам огромное за помощь, в этот тяжелый час для меня. Сотрудники ДПС! Низкий вам поклон! — рассказала копейчанка в паблике «Подслушано Копейск».

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области назвали имена героев — это лейтенант полиции Сергей Иванченко и младший лейтенант полиции Максим Киселев.

— Бережно и осторожно они вынесли из квартиры на носилках больную женщину и помогли медработникам расположить ее в автомобиле, — рассказали в полицейском главке.

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