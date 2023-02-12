В Магнитогорске из-за непотушенной сигареты заживо сгорел мужчина

На тушении пожара задействовали 19 человек и пять единиц техники Фото: Иван МАКЕЕВ

В Магнитогорске мужчина погиб во время пожара в квартире проспекте Карла Маркса 78/1. ЧП произошло ранним утром в субботу, 11 февраля. Как пишет паблик «Магнитогорск без цензуры», мужчину обнаружили на полу комнаты.

— Сообщение поступило в 4:58. Через 5 минут прибыли на место. Горели вещи б/у в квартире на 3 этаже на площади 5 кв. м. В 5:16 ликвидировали возгорание, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. — Предварительная причина — неосторожность при курении.

На тушении пожара задействовали 19 человек и пять единиц техники.

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