Бил тяжелым стулом и сломал его: в Еманжелинске рецидивист набросился на бабушку-администратора сауны

Близкие пострадавшей рассказали, что мужчине не понравилась цена Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Еманжелинске 46-летний рецидивист набросился со стулом на администратора сауны. 65-летняя женщина попала в больницу. Все произошло в ночь на 9 февраля.

Женщина находится в тяжелом состоянии, сообщила внучка пострадавшей в паблике «Подслушано в Еманжелинске #ЕП».

— Ему не понравилась цена за сауну и он видимо так решил разобраться. Кинулся на нее, бил ногами, руками и стулом, очень тяжелым стулом, бил так что этот гребаный металлический стул сломался пополам. Отмазался тем, что перепил, — пишет Валерия.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, сейчас мужчина находится под стражей. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч.2 ст. 111 УК РФ). Мужчин грозит до 10 лет тюрьмы. Ранее он уже был судим.

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