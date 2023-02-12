Проверили торговые комплексы, дворы и парк: полицейских Миасса подняли на поиски сбежавшего из дома подростка

На его поиски были ориентированы автомобильные экипажи полиции и пешие патрули Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти сутки в Миассе искали подростка, которая сбежал из дома. Накануне вечером, 11 февраля, в полицию обратилась его мама.

На поиски мальчика подняли всех полицейских города, в том числе, автомобильные экипажи полиции и пешие патрули. Полицейские обошли дворы на улицах Парковой, Романенко, Победы, Уральской и других, объехали поселки Дачный, Мелентьевка, Первомайка, а также прочесали парк «Автомобилестроителей».

— Проверили места, где часто собираются несовершеннолетние — ТК «Слон» и «Семья парк», показывая ориентировку разыскиваемого подростка работникам и посетителям, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Розыск велся всю ночь и продолжился на следующий день. Сегодня утром его нашли в центре города, на остановке «Ферсмана» (микрорайон «Автозавод»). Его доставили в отдел полиции, откуда его забрали родители. Ранее подросток на учете в полиции не состоял.

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