Алексей Текслер призвал челябинцев поделиться воспоминаниями о падении метеорита

На планшете у губернатора — сайт «МетеоритФЕСТ». Фото: alexeytexlerofficial/t.me

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал южноуральцев делиться историями и фото, связанными с 15 февраля, когда упал метеорит. Это можно сделать на сайте meteorit-fest.ru.

— 15 февраля исполнится 10 лет челябинскому метеориту. Для кого-то тот день стал просто запоминающимся, но многие пережили не самые приятные эмоции. И хорошо, что для региона все закончилось тогда благополучно. Иногда 15 февраля даже называют вторым днем рождения Челябинской области, — отметил глава региона.

Лучшие работы получат призы. Участников наградят на фестивале «МетеоритФЕСТ», который пройдёт в субботу, 18 февраля, в Челябинске.

— Кстати, всех приглашаю. Будет интересно, — отметил Алексей Текслер.

А что делал губернатор, когда упал метеорит? Ранее Алексей Текслер поделился своей историей с КП-Челябинск.

— Я прекрасно помню этот день, меня не было в Челябинске по известным причинам — я жил и работал в другом регионе. С утра, когда пошла информация, я начал звонить друзьям и родным. Не дозвонился с первого раза, получилось только минут через сорок — стало понятно, что пережили это событие.

Тем временем тематическую программу уже подготовили и в Историческом музее, где хранится самый крупный из сохранившихся фрагментов космического «гостя». Все самые интересные материалы о падении метеорита в Челябинской области, — по ссылке.

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