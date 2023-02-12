До минус 26: в Челябинской области резко похолодает в ночь на понедельник

В Челябинске будет немного теплее — до -21 градусов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ночь на понедельник, 13 февраля, на Южном Урале ожидается резкое похолодание. Как сообщает сайт челябинского Гидрометцентра, в среднем по Челябинской области будет -16,-21, в низинах до -26 градусов. В горах значительно теплее —- до -12.

Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность, в горах местами небольшой снег, ветер юго-западный, южный 3-8 м/с, местами порывы до 11 м/с. Днем будет -4,-9, в низинах до -12 градусов.

Холодная ночь ожидается и в областном центре: -19,-21 градусов. Днем будет -5,-7. Переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный, южный 3-8 м/с.

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