«Дед Мазай нашел зайца»: миасские моржи устроили костюмированный флешмоб с лодкой

Зайцу вручили «скипетр» и «державу» — мяч и клюшку. Кадр с видео: Моржи Миасса ЛЕНИНСК/vk.com

Моржи Миасса придумали новый флешмоб — Мазай и зайцы. Прицепили лодку к снегоходу и погнали! Сначала по льду, потом спустили ее на воду. Нашелся и реквизит — костюм белого зайца. Вручили ему «скипетр» и «державу» — мяч и клюшку.

— Дед Мазай нашел зайца и привез его к моржам, — рассказал КП-Челябинск председатель клуба «Моржи Миасса» Владимир Яковлев.

Тем временем любители плавания в ледяной воде готовятся праздновать День святого Валентина — организовали прорубь в виде сердечка. Кстати, сердце вырезали в прошлом году — идея так понравилось, что решили повторить. Плюс, не все успели искупаться и сделать фото.

Прорубь-сердце к 14 февраля. Фото: Моржи Миасса ЛЕНИНСК/vk.com

Напомним, миасские моржи постоянно удивляют креативом. То придумают новый аттракцион — бурлаки на проруби, то нырнут в ледяную воду с горки или устроят яркую фотосессию в купальниках с зонтиками. Также экстремалы устраивали суточный заплыв. А на Новый год расставили вокруг проруби так называемые финские свечи — развели огонь в расколотых бревнах.

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