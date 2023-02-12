Проект «Башня вакцинации» челябинской «Комсомолки» вошел в федеральный шорт-лист премии «Серебряный Лучник»

Защита проектов по Уралу прошла в Екатеринбурге

Проект «Башня вакцинации», который «Комсомольская правда — Челябинск» запустила в декабре 2021 года, вошел в шорт-лист премии «Серебряный лучик» по России. Защита проектов по Уралу прошла в Екатеринбурге. Наши коллеги выступали с презентацией в номинации «Продвижение государственных и общественных программ».

Напомним, участвовать в акции могли южноуральцы, которые сделали прививку от COVID-19 в период с 1 декабря 2021 по 14 января 2022 года и оставили заявку на сайте «Комсомольская правда — Челябинск». На протяжении акции жители наблюдали на телебашне изображение большого шприца, уровень вакцины в котором увеличивался вместе с количеством привитых.

СПРАВКА

Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена 25 июня 1997 года Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За 26 лет в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 6 000 проектов. «Серебряный Лучник» — Урал вручается с 2012 года, за это время в премии участвовали более 800 проектов, 16 из них были финалистами национальной премии.

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