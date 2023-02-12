В Челябинске показали последний фильм Сергея Пускепалиса «Портной из Бруклина»

Показ прошел в кинотеатре имени Пушкина. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

В воскресенье, 12 февраля, в Челябинске состоялся предпоказ фильма «Портной из Бруклина» — последней работы погибшего в ДТП Сергея Пускепалиса. Среди зрителей в зале кинотеатра им. А. С. Пушкина был губернатор Алексей Текслер с супругой Ириной.

— Сегодня мы вспоминаем Сергея Пускепалиса, нашего друга, замечательного актера, режиссера. Он любил Челябинскую область, часто приезжал сюда, работал здесь долгие годы, — отметил глава региона.

Рядом с губернатором и его супругой расположилась мэр Наталья Котова. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Алексей Текслер также поблагодарил творческую команду за то, что премьерные показы проходят у нас, в Челябинской области. Напомним, 10 февраля, «Портного из Бруклина» показали в Магнитогорске. И это не случайно, ведь Сергей Пускепалис долгое время работал в Магнитогорском драмтеатре им. А. С. Пушкина, кроме того, он преподавал в Магнитогорской консерватории им. М. И. Глинки. В этом году в городе металлургов назвали новую улицу в честь Сергея Пускепалиса.

Также напомним, что в прошлом году в Челябинске вышел научно-популярный фильм «Аркаим. Колесница времени» с участием Сергея Пускепалиса.

На предпоказ приехали партнер Сергея Пускепалиса по фильму Юрий Ваксман, режиссер и сценарист, автор идеи Евгений Серов и продюсер Олег Жаров.

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