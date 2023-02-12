День, когда можно сделать предложение или сыграть свадьбу: 55 пар поженятся 14 февраля в Челябинске

В феврале две красивых даты — 14е и 23е. Фото: Наталья Могильникова

В Челябинске 55 пар намерены пожениться в День всех влюбленных. Именно столько заявлений подано в ЗАГСы областного центра.

— 14 февраля — День Святого Валентина, прекрасный праздник для влюбленных, день, когда можно сделать предложение второй половинке или сыграть свадьбу, — сообщает госкомитет по делам ЗАГС.

Февраль — месяц маленький, но не обижен знаменательными датами. В этом году 23 февраля — не только День защитника Отечества, но и зеркальная дата — 23.02.2023. На него принято 10 заявлений от жителей Челябинска.

Напомним, на День семьи, любви и верности в Челябинской области подали заявление 555 пар. Но, как выяснилось, до ЗАГСа дошли не все. В целом же в 2022 году жители Челябинской области больше женились и меньше разводились, чем годом ранее.

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