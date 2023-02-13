В Челябинской области изъяли 200 литров нелегального алкоголя и больше тысячи безакцизных пачек сигарет

Фото: пресс-служба МВД по Челябинской области

Полиция Чебаркуля в ходе проверок изъяла более 200 литров нелегального алкоголя и больше тысячи безакцизных пачек сигарет. Как рассказали в региональном МВД, правоохранители провели 40 рейдов.

— Десять человек привлечены к административной ответственности, возбуждено одно уголовное дело в отношении жительницы поселка Тимирязевский, — добавили в пресс-службе МВД.

Так, только у местных бизнесменов в селе Кундравы и в деревне Уштаганка полицейские изъяли свыше 100 литра спиртосодержащей жидкости, а у жителя поселка Тимирязевский, при проверки документов, в автомобиле были обнаружены и изъяты 715 пачек безакцизных сигарет.

Ранее в Магнитогорске мужчина погиб во время пожара в квартире проспекте Карла Маркса 78/1. ЧП произошло ранним утром в субботу, 11 февраля, из-за непогашенной сигареты. Как пишет паблик «Магнитогорск без цензуры», мужчину обнаружили на полу комнаты.

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