Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 февраля 2023 1:59

В Челябинской области изъяли 200 литров нелегального алкоголя и больше тысячи безакцизных пачек сигарет

Полицейские провели 40 рейдов
Андрей МОСКВИЧЕВ
Фото: пресс-служба МВД по Челябинской области

Фото: пресс-служба МВД по Челябинской области

Полиция Чебаркуля в ходе проверок изъяла более 200 литров нелегального алкоголя и больше тысячи безакцизных пачек сигарет. Как рассказали в региональном МВД, правоохранители провели 40 рейдов.

— Десять человек привлечены к административной ответственности, возбуждено одно уголовное дело в отношении жительницы поселка Тимирязевский, — добавили в пресс-службе МВД.

Так, только у местных бизнесменов в селе Кундравы и в деревне Уштаганка полицейские изъяли свыше 100 литра спиртосодержащей жидкости, а у жителя поселка Тимирязевский, при проверки документов, в автомобиле были обнаружены и изъяты 715 пачек безакцизных сигарет.

Ранее в Магнитогорске мужчина погиб во время пожара в квартире проспекте Карла Маркса 78/1. ЧП произошло ранним утром в субботу, 11 февраля, из-за непогашенной сигареты. Как пишет паблик «Магнитогорск без цензуры», мужчину обнаружили на полу комнаты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru