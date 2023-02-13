Пасмурно, а по ночам холод: какой будет погода в Челябинской области на этой неделе

В Челябинской области на этой неделе обещают стабильно минусовые температуры Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области в понедельник 13 февраля ожидают переменную облачность. Местами может возникнуть изморозь, а вот сильного снега метеорологи не прогнозируют. Днем температура воздуха составит -4, -9 градусов. Холоднее будет в низинах, там столбик термометра опустится до отметки -12 градусов. Дует ощутимый ветер: 3-8 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду.

По расчетам специалистов Гидрометцентра, погода в ближайшие дни будет облачной. Небольшой снег ждут ночью в среду и в последние дни недели. Днем температура воздуха составит -6, -11 градусов, а по ночам станет заметно холодать: до -14, -19 градусов.

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