С водкой и без: 75 тысяч бутылок нашли в подпольном цеху в Челябинской области

Фото: УФСБ по Челябинской области

Сразу восьмерых жителей Челябинской области осудили за производство поддельной водки. Суд признал их виновными в изготовлении продукции без маркировки организованной группой в особо крупном размере, а также в незаконном использовании средств индивидуализации товаров.

Организатора подпольного цеха приговорили к 4 годам в колонии строгого режима, а сотрудникам назначили наказание от двух с половиной лет условного лишения свободы до 3 лет в колонии общего режима.

Как рассказали в региональном управлении ФСБ, нелегальный водочный цех работал на заброшенной производственной площадке в Чебаркуле. Силовики изъяли там 24 тыс. бутылок алкоголя, более 50 тыс. пустых бутылок с этикетами «Водка», упаковку и оборудование для производства спиртного.

Напомним, в Челябинской области полицейские провели 40 рейдов и изъяли больше 200 литров нелегального алкоголя.

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