Больше сотни случаев в день: в Челябинской области растёт заболеваемость коронавирусом

Уже почти 400 тыс. жителей Челябинской области заболели коронавирусом Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области растет заболеваемость Covid-19. За последнюю неделю коронавирус обнаружили у 972 южноуральцев. Это на 243 больше, чем неделей ранее. В среднем, каждый день становилось на 138 заболевших больше.

С 5 февраля региональное министерство здравоохранения перестало публиковать данные о количестве заболевших в ежедневном режиме. Из статистических сводок пропала также информация о количестве умерших от Covid-19.

За все время с начала пандемии, по сведениям минздрава, Covid-19 диагностировали у 399 421 южноуральца.

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