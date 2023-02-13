«Не исключается версия поджога»: в Челябинской области девятиэтажка четыре раза горела за выходные

В МЧС пытаются выяснить причины всех пожаров. Фото: Миасский пожарно-спасательный гарнизон

В Миассе за минувшие выходные в одном и том же доме случилось четыре пожара. Спасатели едва успевали уехать с места происшествия перед тем, как приходилось возвращаться, а жители снова и снова эвакуировались на улицу.

Как рассказали в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне, первое возгорание в доме по улице Севастопольской произошло вечером 11 февраля. В комнате на третьем этаже горело кресло, пламя доставало до стены. Помещения заволокло дымом, но огонь быстро потушили. Однако через четыре часа в той же комнате загорелись диван и шкаф. Пожар вновь потушили.

Утром 12 февраля загорелась уже другая комната на третьем этаже. В огне пропали диван и обеденный стол, но люди, как и в предыдущих случаях, не пострадали.

А вечером в воскресенье пожарным пришлось мчаться по уже хорошо знакомому адресу, чтобы потушить мебель на четвертом этаже. В этот раз также обошлось без пострадавших.

— Причины всех возгораний на данный момент устанавливают специалисты, — сообщили в пожарно-спасательном гарнизоне.

— Не исключается версия поджога, — уточнили в региональном ГУ МЧС.

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