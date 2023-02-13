Сове не дали «улететь»: челябинские таможенники не пустили чучела птиц в Казахстан

Чучела везли из Кирова в Алма-Аты в составе сборного груза
Через границу Челябинской области и Казахстана пытались незаконно вывезти чучела редких птиц белой (полярной) совы и бородатой неясыти. В машине везли сборный груз, в сопроводительных документах они не значились.
Несмотря на то, что птицы уже прошли через руки таксидермистов, они подпадают под действие Конвенции о международной торговле видами фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения — СИТЕС.
— Перемещение товаров этой категории через государственную границу Российской Федерации возможно с разрешения Росприроднадзора. На требования таможенников перевозчик разрешительных документов не предоставил, — объяснил замначальника Челябинской таможни Станислав Васев.
Чучела сов задержаны таможенниками. Виновным грозит административная ответственность за несоблюдение запретов на вывоз товаров из страны.
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