Оттолкнул мать и поехал: суд вынес приговор рецидивисту за угон машины с 5-летним ребенком под Челябинском

Ребенок и его мама ехали из Каслей в Копейск и около 11 вечера остановилась на заправке Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Летом прошлого года на заправке под Челябинском произошел вопиющий случай: пьяный мужчина угнал автомобиль Lifan, в салоне которого спал 5-летний ребенок. Мать пыталась помешать ему, но преступник просто оттолкнул ее. Спустя всего пару километров он влетел в дорожное ограждение.

Сосновский районный суд вынес приговор мужчине — 3,5 года колонии строгого режима за покушение на угон автомобиля и угон с применением насилия (ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 166 и п. «в» ч.2 ст. 166 УК РФ).

— В суде установлено, что подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на территории АЗС вблизи деревни Новое Поле пытался угнать припаркованный рядом автомобиль. После неудавшейся попытки угона подсудимый проследовал к автомобилю, заехавшему на территорию заправки, воспользовавшись тем, что женщина вышла и оставила ключи в замке зажигания, оттолкнул ее, сел в автомобиль и уехал, — прокомментировала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Во внимание были приняты опасность совершенного преступления — применение насилия к женщине, угроза жизни и здоровью ребенка, а также управление автомобилем в нетрезвом виде. По счастливому стечению обстоятельств, ребенок не пострадал.

Приговор в законную силу еще не вступил. К слову, мужчина уже был судим — за кражи и разбой.

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