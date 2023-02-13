Жительницу Челябинской области оштрафовали за пост в соцсетях. Что она написала?

Раздосадованная изменой женщина бросилась в соцсети Фото: Михаил ФРОЛОВ

25-летнюю жительницу села Травники Челябинской области оштрафовали на 5 тыс. рублей за пост в интернете. Молодая женщина заподозрила, что муж ей изменяет и вычислила предполагаемую соперницу. Подозрения пали на знакомую, которая, к слову, старше аж на 10 лет.

Наказать разлучницу она решила в публично — в соцсетях. Выложила ее фото и обозвала последними словами. Та в долгу не осталась и тоже написала. Но не пост, а заявление.

— По результатам проверки в отношении гражданки прокурором города возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление совершенное публично, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»), — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Мировой суд постановил привлечь женщину к административной ответственности в виде штрафа.

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