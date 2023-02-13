Челябинский аэропорт могут закрыть на три месяца из-за проблем с канализацией

После аварии участки начало заливать канализационными стоками. Фото: минэкологии Челябинской области

Работу челябинского аэропорта могут приостановить на три месяца после совместной внеплановой проверки транспортной прокуратуры и регионального минэкологии. Как сообщает «ФедералПресс», «Челябинское авиапредприятие» уличили в нарушении природоохранного законодательства.

На землю СНТ «Аэропорт» попали сточные воды с очистных сооружений, которыми пользуется воздушная гавань.

— В связи с порывом на коллекторе водоотведение поселка Аэропорт временно переведено на поля фильтрации до завершения ремонтных работ. Поля фильтрации находятся в непосредственной близости от земельных участков. В настоящее время разлив локализован, — пояснили в пресс-службе аэропорта.

Проверяющие во время визита обнаружили также отходы, сваленные на земельном участке.

Аэропорт обвиняют в несоблюдении требований в области охраны окружающей среды. Стоит отметить, что за такое нарушение «Челябинское авиапредприятие» не обязательно станут закрывать. В качестве наказания могут выбрать штраф. Для должностных лиц он составляет 10-30 тыс. рублей, а для организаций — от 100 до 250 тыс. рублей.

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