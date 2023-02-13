Бой мешками и огромный самовар без чая: в Челябинске 26 февраля отпразднуют Масленицу

До проводов зимы в Челябинске осталось меньше двух недель Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске празднование Масленицы в 2023 году состоится 26 февраля. Как рассказали в городском управлении культуры, торжества пройдут с 12:00 до 15:00 на трех площадках. Это парк имени Гагарина, горсад имени Пушкина и Сад Победы.

Подробную программу гуляний пока составляют. Но уже известно, что не обойдется без традиционных масленичных забав — перетягивания каната, карабкания по столбу и боя мешками.

Челябинцы смогут сфотографироваться с гигантским надувным самоваром, посмотреть представление уличного кукольного театра, оценить номера лауреатов конкурса «Масленичная карусель».

Развлекать горожан будут аниматоры в костюмах героев народных сказок.

Напомним, в прошлом году Масленицу отмечали 6 марта. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.

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