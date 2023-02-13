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НовостиСпорт13 февраля 2023 10:12

В Челябинске прошел «Матч всех звезд» среди любительских баскетбольных команд региона

На паркете за победу в «Матче всех звезд» сражались команды Челябинска и Магнитогорска
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
В Челябинске впервые прошел «Матч всех звезд» среди любительских команд. Фото ФБЧО

В Челябинске впервые прошел «Матч всех звезд» среди любительских команд. Фото ФБЧО

В минувшие выходные, 11 февраля, в Челябинске, на площадке спортивного корпуса ДПШ на Алом поле впервые истории южноуральского баскетбола прошел «Матч всех звезд». На паркете при полных трибунах встретились любительские команды Челябинска и Магнитогорска.

В итоге команда Магнитки оказалась сильнее сборной столицы Южного Урала. В упорном поединке магнитогорские баскетболисты выиграли со счетом 134:127.

В конкурсе трехочковых лучшим стал Егор Багров (Челябинск), а в конкурсе данков (броски сверху) не было равных Андрею Олейникову (Челябинск). Самым ценным игроков был признан Евгений Моисеев (Магнитогорск).

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