В Челябинской области мужчина умер после того, как его вытащили из горящей квартиры

Спасатели помогли жильцам пробраться сквозь дым на улицу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время пожара в поселке Роза в Челябинской области из многоквартирного дома эвакуировали 12 человек, в том числе двоих детей. Еще один человек погиб.

Как рассказали в Копейском пожарно-спасательном гарнизоне, квартира загорелась 13 февраля. Прибывшие по тревоге спасатели увидели языки пламени, а подъезд в доме заволокло дымом. Из объятой огнем квартиры сотрудники МЧС вывели мужчину. Пострадавшего передали врачам, но в машине скорой помощи он скончался.

Пожар удалось потушить. Специалисты сейчас уточняют, из-за чего он начался, но вероятной причиной называют неосторожность при курении.

Напомним, в Миассе в минувшие выходные одна и та же девятиэтажка горела четыре раза. В МЧС не исключают, что кто-то специально поджигал мебель.

А в Магнитогорске мужчина погиб во время пожара в квартире 11 февраля. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

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