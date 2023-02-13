Не прокатило: в Бредах бесправный водитель фуры угодил под статью за взятку ДПС

Инспекторы ДПС пресекли попытку подкупа и отвезли нарушителя в отдел полиции. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинской области бесправный водитель с букетом нарушений попался полицейским и попытался откупиться взяткой. В итоге вместо административки попал под уголовное наказание.

Большегруз с полуприцепом привлек внимание инспекторов дорожно-патрульной на улице Карла Маркса в поселке Бреды. Проверка показала: у 38-летнего мужчины нет прав категории «Е» — она дает право управления тяжелой техникой с прицепом. Документы на сам транспорт тоже отсутствовали. Вдобавок габариты грузовика нарушали разрешенные нормы.

Дабы не угодить под административное наказание, нарушитель попытался передать полицейским деньги. Брать их люди в погонах не стали – решительно пресекли попытки подкупа. Хитреца задержали и доставили в отдел полиции.

– По обстоятельствам покушения на дачу взятки дознанием ОМВД России по Брединскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (Мелкое взяточничество). Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – сообщили КП-Челябинск в ГУ МВД по Челябинской области.

Задержанному грозит штраф или лишение свободы от года до трех лет в зависимости от тяжести состава преступления.

Кроме того, в отношении нарушителя составлено сразу несколько административных протоколов: за управление без документов и прав, а также за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой (ч. 1 ст. 12.3, ч. 1 ст. 12.7, ч. 6 ст. 12.16 КоАП РФ).

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