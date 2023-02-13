Жертвами стали три ребенка: Челябинский облсуд назначил 16 лет колонии педофилу-рецидивисту

Мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Челябинский областной суд вынес приговор мужчине, который совершил развратные действия по отношению к трем школьникам. Одной из жертв оказался умственно отсталый подросток. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.
Преступления произошли в сентябре 2021 года. Как установил суд, в лесу Сосновского района мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении мальчиков 10 и 11 лет. Кроме того, спустя несколько дней он надругался над 15-летним подростком, страдающим легкой умственной отсталостью.
Мужчина уже был судим за педофилию в 2017 году. Учитывая этот факт, суд назначил ему 16 лет колонии строгого режима. Также ему запретили заниматься деятельностью, связанной с работой в детских дошкольных, воспитательных и образовательных учреждениях.
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