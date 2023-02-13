Правительство РФ выделило Челябинской области 3,5 млрд рублей на поддержку бюджета

Средства помогут укрепить бюджет, а также сбалансировать доходные и расходные части Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Правительство РФ выделило Челябинской области деньги на поддержание бюджетной стабильности в 2023 году. Регион получит 3,5 млрд рублей. Средства помогут укрепить бюджет, а также сбалансировать доходные и расходные части.

Как отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, президент Владимир Путин поставил задачу выработать дополнительные механизмы, которые обеспечат устойчивость региональных бюджетов. Помимо Челябинской области дополнительное финансирование получат еще девять российских регионов. Всего на эти цели была выделена сумма более 9,4 млрд рублей.

Деньги будут распределены между 10 регионами, которые в прошлом году получили меньший объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из-за изменений в порядке расчета этой дотации.

Напомним, бюджет Челябинской области на 2023 год утвердили с дефицитом в 71,8 млрд рублей. Согласно прогнозам, доходы региона составят – 222,2 млрд рублей, а расходы – 294 млрд.

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