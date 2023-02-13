В Челябинске накрыли подпольный мини-завод по производству паленого алкоголя

Фото: ГУ МВД по Челябинской области
В Челябинске полицейские пресекли работу подпольного мини-завода, где производили паленый алкоголь. Злоумышленники выдавали свои напитки за известные торговые бренды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Четырех человек в возрасте от 26 до 38 лет задержали, когда они перевозили алкоголь в грузовом автомобиле. У них в машине обнаружили две тысячи бутылок паленой водки.
Затем полицейские установили местонахождение цеха, где в кустарных условиях создавался алкоголь. При осмотре помещений они изъяли свыше двух тысяч емкостей со спиртсодержащей продукцией, а также фильтры, насосы, пробки для бутылок и другие необходимые в производстве вещи.
В отношении участников незаконного бизнеса возбуждены уголовные дела. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Им грозит реальный срок.
Фото: ГУ МВД по Челябинской области
Фото: ГУ МВД по Челябинской области
Фото: ГУ МВД по Челябинской области
Фото: ГУ МВД по Челябинской области
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