В Челябинске накрыли подпольный мини-завод по производству паленого алкоголя

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске полицейские пресекли работу подпольного мини-завода, где производили паленый алкоголь. Злоумышленники выдавали свои напитки за известные торговые бренды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Четырех человек в возрасте от 26 до 38 лет задержали, когда они перевозили алкоголь в грузовом автомобиле. У них в машине обнаружили две тысячи бутылок паленой водки.

Затем полицейские установили местонахождение цеха, где в кустарных условиях создавался алкоголь. При осмотре помещений они изъяли свыше двух тысяч емкостей со спиртсодержащей продукцией, а также фильтры, насосы, пробки для бутылок и другие необходимые в производстве вещи.

В отношении участников незаконного бизнеса возбуждены уголовные дела. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Им грозит реальный срок.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

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