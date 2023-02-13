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НовостиОбщество13 февраля 2023 14:59

В пяти городах Челябинской области объявили режим НМУ первой степени

Режим НМУ в пяти городах Челябинской области будет действовать до вечера 17 февраля
Ян Стоев
Ян Стоев
В период НМУ предприятия должны снизить количество выбросов в атмосферу

В период НМУ предприятия должны снизить количество выбросов в атмосферу

Фото: Андрей АБРАМОВ

Сразу в пяти городах Челябинской области объявили режим НМУ первой степени. Он будет действовать до семи часов вечера 17 февраля.

Речь идет о Челябинске, Златоусте, Сатке, Коркино и Карабаше. Как сообщили в Минэкологии региона, в период действия режима НМУ в этих городах будет усилен контроль за деятельностью предприятий. Ведомство предпишет им снизить количество выбросов в атмосферу.

— Министерством экологии Челябинской области ведется круглосуточная работа по мониторингу за качеством атмосферного воздуха на стационарных постах сети наблюдения, передвижными лабораториями, контрольно-надзорными органами будет усилен контроль за деятельностью промышленных предприятий города и области, — уточнили в Минэкологии.

Напомним, в Роспотребнадзоре установили, что загрязнение воздуха увеличивает заболеваемость астмой и бронхитом. Челябинскую область включили в группу регионов, где загрязнение сильнее всего сказывается на здоровье жителей.

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