В Челябинской области женщина попыталась пронести заключенным спрятанные в соусе наркотики

Наркотики обнаружили в ходе досмотра передачи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В исправительную колонию №1 Копейска попытались пронести наркотики, спрятанные в упаковках с кетчупом и майонезом. Запрещенные вещества обнаружили и изъяли в ходе досмотра передачи, которую приготовила для одного из осужденных жительница Челябинска.

По данным регионального ГУФСИН, в упаковках с соусом ухищренным способом спрятали восемь полимерных прозрачных пакетиков с веществом зеленого цвета.

— По результатам исследования, проведенного ЭКЦ ГУ МВД России по Челябинской области, представленное вещество является каннабисом (марихуаной). Его суммарная масса составила порядка 15 граммов, — сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

Фото: ГУФСИН России по Челябинской области

В отношении женщины возбудили уголовное дело за попытку передачи наркотиков. Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы.

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