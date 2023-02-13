Фестиваль «Безумные дни в Екатеринбурге» получил Гран-при премии «Серебряный Лучник» – Урал

Фестиваль прошел в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник»

Фестиваль классической музыки «Безумные дни в Екатеринбурге» Свердловской филармонии удостоился Гран-при XI Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Урал. Завершающие мероприятия премии состоялись 11 февраля в бальном зале отеля Hyatt Regency Ekaterinburg. Оператором премии выступило коммуникационное агентство АГТ.

Экспертное жюри во главе с директором по корпоративным коммуникациям Трубной Металлургической Компании (ТМК) Федором Климкиным по итогам публичных защит объявило «Безумные дни в Екатеринбурге» лучшим коммуникационным проектом в номинации «Продвижение государственных и общественных программ». Фестиваль также взял приз зрительских симпатий и, как обладатель уральского Гран-при, прошел в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник».

— Урал — особенный регион для ТМК, и не только потому, что тут находятся несколько наших крупных предприятий. Это родина знаменитой горнозаводской цивилизации, это край, который дал стране целую плеяду промышленников-меценатов и взрастил множество трудовых династий в разных отраслях промышленности. Это уникальный регион, как уникальны и многие кейсы, вошедшие в этом году в шорт-лист уральской премии. «Безумные дни в Екатеринбурге» относятся именно к таким проектам. Жюри особенно отметило четкость задач и коммуникационной стратегии, креативность и комплексность реализованных подходов, мастерство публичной презентации проекта. Надеемся, что он достойно покажет себя и на Национальной премии, — отметил председатель жюри Федор Климкин.

Стратегическим партнером премии «Серебряный Лучник» – Урал третий год подряд выступила розничная сеть «Магнит». Победителем в номинации «Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты», которую также поддержал «Магнит», стал челябинский проект «Цифровая защита людей» компании «Интерсвязь». Официальным партнером региональной премии в этом году впервые выступила ТМК, поддержавшая номинацию «Развитие и продвижение территорий», в которой победил IV Евразийский фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест».

Проект Брусники «Баттл девелоперов» стал лидером в номинации «Корпоративные коммуникации». Лучшим кейсом в номинации «Маркетинговые коммуникации» жюри назвало презентацию нового телесезона «Четвертого канала» на борту самолета. В номинации «Коммуникации в благотворительности» победил проект по вовлечению детей и подростков социально-уязвимых групп в спорт через футбол «Ворота в будущее» фонда по поддержке спорта в Свердловской области А.В. Шипулина.

СПРАВКА

Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена 25 июня 1997 года Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За 25 лет в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 6000 проектов. «Серебряный Лучник» – Урал вручается с 2012 года, за это время в премии участвовали более 800 проектов, 16 из них были финалистами Национальной премии.

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