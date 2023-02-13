В Челябинской области командир воинской части заставлял призывников работать у себя на стройке

Призывники выполняли работы на земельном участке командира Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Магнитогорский гарнизонный военный суд признал виновным в злоупотреблении должностными полномочиями командира воинской части, дислоцируемой в Чебаркульском гарнизоне. Подполковник использовал призывников для работ на своем земельном участке в Челябинской области.

Как установил суд, командир в течение 2022 года неоднократно вывозил подчиненных к себе домой. Они трудились на стройке и не получали за это денег. Кроме того, подполковник не обеспечивал призывников должным питанием и не давал необходимые для работы средства защиты. Все строительные материалы привозили на служебном автомобиле, на обслуживание которого необоснованно расходовались горюче-смазочные материалы войсковой части.

— Военнослужащие длительное время не исполняли обязанности военной службы, но при этом получали денежное довольствие, что повлекло причинение ущерба государству, — рассказали в Магнитогорском гарнизонном суде. — Своими действиями подсудимый подорвал авторитет Министерства обороны РФ, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов государства.

Подполковник свою вину признал. Ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

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