Стоимость на квартиры в Миассе почти доросли до цен на жилье в Екатеринбурге

Цены за «квадрат» доходит до 90 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стоимость некоторых квартир в Миассе практически доросли до цен на жилье в Екатеринбурге. О причинах изданию «ФедералПресс» рассказала директор агентства недвижимости «Этажи» Людмила Медведева.

— Пока мы не видим тенденций к тому, что жилье начнет дешеветь: после Нового года цены снова повысились. В Миассе вообще стоимость некоторых квартир уже приближается к стоимости жилья в Екатеринбурге, — объясняет изданию Медведева.

По мнению эксперта, причина роста цен заключается в двух моментах — небольшого жилого строительства и роста производства на местном заводе «Урал». Таким образом, квадратный метр в некоторых домах Миасса почти достигла 90 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что правительство РФ выделило Челябинской области деньги на поддержание бюджетной стабильности в 2023 году. Регион получит 3,5 млрд рублей. Средства помогут укрепить бюджет, а также сбалансировать доходные и расходные части.

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